Взрыв неустановленного устройства в Туле: появилось видео с места ЧП
Один мужчина получил травмы лица
Фото: место происшествия
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Утром 27 ноября в Туле во дворе дома на ул. Болдина, 106А взорвалось неустановленное устройство.
Рядом с машиной ВАЗ-2104 неизвестные обнаружили 2 пакета. Заинтересовались, подошли поближе, заглянули в пакет. В этот момент и произошел взрыв.
Мужчина получил травмы лица. До приезда скорой ему оказал помощь прохожий. На месте происшествия нашли батарейки и бутылки.
СУ СК РФ по Тульской области уже возбудил уголовное дело.
В Туле произошел взрыв неустановленного устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU