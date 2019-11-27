Взрыв неустановленного устройства в Туле: появилось видео с места ЧП

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-27T12:51:00+03:00

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Утром 27 ноября в Туле во дворе дома на ул. Болдина, 106А взорвалось неустановленное устройство.

Рядом с машиной ВАЗ-2104 неизвестные обнаружили 2 пакета. Заинтересовались, подошли поближе, заглянули в пакет. В этот момент и произошел взрыв.

Мужчина получил травмы лица. До приезда скорой ему оказал помощь прохожий. На месте происшествия нашли батарейки и бутылки.

СУ СК РФ по Тульской области уже возбудил уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/746377" frameborder="0"></iframe> В Туле произошел взрыв неустановленного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU