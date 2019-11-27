2019-11-27T11:56:08+03:00
Происшествия

Взрыв устройства в пакете: в Туле оцепили место происшествия

На месте происшествия работают силовики
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле оцепили место происшествия на ул. Болдина, 106А. За ограждение не пускают.

Здесь утром жители услышали хлопок. По предварительным данным, взорвался предмет, завернутый в пакет. Его нашли двое мужчин.

На месте происшествия работают сотрудники Управлении Росгвардии по Тульской области и регионального Следственного комитета и представители других силовых ведомств и экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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