Взрыв устройства в пакете: в Туле оцепили место происшествия

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-27T11:56:08+03:00

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В Туле оцепили место происшествия на ул. Болдина, 106А. За ограждение не пускают.

Здесь утром жители услышали хлопок. По предварительным данным, взорвался предмет, завернутый в пакет. Его нашли двое мужчин.

На месте происшествия работают сотрудники Управлении Росгвардии по Тульской области и регионального Следственного комитета и представители других силовых ведомств и экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU