СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-27T12:13:31+03:00

Сейчас газом обеспечены более 88% жителей региона

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В Тульской области газифицируют более 3,5 тысяч домов в 68 населенных пунктах. Для этогго построят более 200 км внутрипоселковых распределительных сетей.

Сейчас газом обеспечены более 88% жителей региона. За последние 3 года газифицировано 59 населенных пунктов.

Один из важнейших проектов в сфере газификации в Тульской области – реконструкция газораспределительной станции (ГРС) Новотульская. В зоне её действия находится целый ряд оборонных и металлургических предприятий. Реконструкцию завершат в кратчайший срок.

ИСТОЧНИК KP.RU