Тулячка рассказала о нападении таксиста на ее сестру

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-27T10:56:42+03:00

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В соцсети появилась информации о нападении таксиста на пассажирку. Сообщение написала сестра жертвы. Она указала, что ЧП произошло 24 ноября. Девушка вызвала такси через мобильное приложение.

- Сестра с побоями и со сломанной ногой (выскочила на ходу из машины). Заявление в полицию написано, идет следствие. Будьте бдительны!, - сообщила тулячка.

В полиции выясняют детали происшествия. На данный момент личность водителя уже установили.

ИСТОЧНИК KP.RU