Тулячка рассказала о нападении таксиста на ее сестру
Личность водителя уже установили
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В соцсети появилась информации о нападении таксиста на пассажирку. Сообщение написала сестра жертвы. Она указала, что ЧП произошло 24 ноября. Девушка вызвала такси через мобильное приложение.
- Сестра с побоями и со сломанной ногой (выскочила на ходу из машины). Заявление в полицию написано, идет следствие. Будьте бдительны!, - сообщила тулячка.
В полиции выясняют детали происшествия. На данный момент личность водителя уже установили.
ИСТОЧНИК KP.RU