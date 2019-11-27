СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-27T10:30:41+03:00

В каждой из 8 команд академии специалисты отметили 3 лучших футболистов

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Юные тульские футболисты получили награды. Их чествовали в рамках торжественного собрания Центра подготовки юных футболистов – Академия «Арсенал», посвященного итогам спортивного сезона уходящего года.

Команда 2008 года рождения (тренеры Николай Володин и Александр Кузнецов) стала победителем первенства Союза федераций футбола «Центр». Арсенальцам присвоен первый юношеский разряд. Им присвоен первый юношеский разряд.

Юноши 2003 года рождения (тренеры Александр Везденецкий и Леонид Боев) заняли 3 место в финале первенства СФФ «Центр» в Волгограде и выиграли первенство Тульской области. Арсенальцам присвоен второй спортивный разряд.

Команда 2004 года рождения (тренеры Игорь Дронов и Константин Сашилин) победила в розыгрыше Кубка губернатора и стала финалистом юношеского Кубка Тульской области.

В каждой из 8 команд академии специалисты отметили 3 лучших футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU