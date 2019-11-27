В Тульской области более 300 водителей перевозили детей с нарушениями

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-27T10:17:00+03:00

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За неделю сотрудники ДПС пресекли 336 фактов нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей. Юные пассажиры ездили без ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Практически каждый день водители рисковали жизнями и здоровьем около 50 детей.

Таковы итоги комплекса мероприятий «Пристегни ребенка!». Рейды сотрудники Госавтоинспекции проводили с 16 по 24 ноября.

Отметим, что за 10 месяцев произошло более 180 ДТП с участием детей. Из них 110 - с участием детей-пассажиров. Практически в каждой второй аварии юные участники дорожного движения страдали по вине взрослой халатности: их перевозили без детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU