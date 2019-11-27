2019-11-27T09:21:27+03:00
Спорт

Алексей Дюмин и Виталий Маркелов посетили Ледовый дворец

Строительно-монтажные работы завершены на 95 %
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов посетили Ледовый дворец и осмотрели ход отделочных работ. Строительно-монтажные работы завершены на 95%.

Спортивное сооружение будут использовать для тренировок и подготовки к соревнованиям федерации хоккея и фигурного катания. Туляки смогут заниматься здесь зимними видами спорта.

В здании предусмотрены спортивный зал для силовых тренировок и ледовый каток. Здесь будут проходить занятия и соревнования по хоккею с шайбой, фигурному катанию, следж-хоккею, массовые катания на коньках.

Ледовый дворец предполагается использовать и в качестве многофункционального спортивно-концертного и развлекательного комплекса.

Сейчас городская администрация комплексно благоустраивает территорию вокруг дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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