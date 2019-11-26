Где в Туле отключат свет 27 ноября

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-26T17:58:44+03:00

Отключения электроэнергии будут проводить с 9:00 до 16:00

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В связи с проведением плановых работ часть Тулы, включая улицы Пролетарского округа, ул. Ф. Энгельса и два поселка, 27 ноября будут обесточены.

Так, отключения электроэнергии ожидаются с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 141

ул. Степанова, 1-25 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Епифанская, 38-56-а (чётн.); ул. К. Маркса, 43-77 (нечётн.), 56-84 (чётн.); ул. Пролетарская Набережная, 20-28, 20-а (чётн.)

пер. Пролетарский, 7-27 (нечётн.), 10-26 (чётн.)

ул. Кауля, 56-74 (чётн.); пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.)

п. Южный: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.)

п. Н-Скуратово: ул. Гл. Успенского, 23; ул. Болотникова, 14-28; п. Н-Октябрьский, 36, 37, 38

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