2019-11-26T17:41:19+03:00
Общество

На новом здании тульского экзотариума появился светящийся хамелеон

На мониторе в виде фигурки зверька будут транслироваться ролики из мира живой природы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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На новом здании тульского экзотариума появился большой экран в виде хамелеона – одного из самых необычных представителей животного мира, умеющего менять свой окрас.

Фигурка хамелеона вскоре послужит не только необычным элементом декора, но и приобретет образовательное назнанчение. После введения монитора в эксплуатацию на нем будут транслироваться ролики из мира живой природы. Таким образом, посетители парка смогут проводить время, гуляя на воздухе с пользой.

Планируется, что новое светящееся «животное» должно дополнить праздничную иллюминацию, которой скоро украсят парк в преддверии Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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