2019-11-26T17:24:43+03:00
Общество

В Баташевском парке Тулы продолжится благоустройство территории

Работы запланированы и на 2020 год
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Баташевский сад, находящийся в Зареченком округе города, в этом году был передан в пользование ГУ ТО «Тульские парки», и благоустройство территории там продолжается до сих пор. Оно проводится в соответствии с разработанной концепцией «Баташевский сад – история, природа, человек».

Значительная часть работ уже выполнена: установлен большой современный комплекс для занятий воркаутом, есть беседка для настольных игр. Уже завершены работы по модернизации детской площадки – уложено более 1 800 кв. м травмобезопасного покрытия, установлено 23 новых игровых элемента. Спортивная площадка дополнена столами для настольного тенниса и уличными тренажерами, есть специально отведенная площадка для выгула собак, знаками и соответствующей разметкой обустроена велодорожка, установлены система информации и навигации, а также малые архитектурные формы.

Также на территории сада проводятся работы по удалению сухих и аварийно-опасных деревьев. На данный момент удалено порядка 100 деревьев, всего удалению подлежит около 700. 200 саженцев было высажено во время одного из субботников, проведенных на территории сада.

Благоустройство Баташевского сада продолжится и в 2020 году. Планируется провести гидрологическое обследование местности. Также будут проведены ремонтно-восстановительные работы дорожно-тропиночной сети, планируется обустройство зон отдыха у воды.

В рамках работ по озеленению в следующем году проведутся ландшафтные работы, планируется установка вазанов, высадка декоративных композиций и более 300 саженцев деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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