В Туле на улице Октябрьской мужчина выпал из окна 7 этажа и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-26T16:21:06+03:00

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В Туле на улице Октябрьской днем 26 ноября произошло ЧП. Около дома №77 произошла трагедия.

Жилец дома выпал с балкона 7 этажа на крышу магазина. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть, сообщает Myslo.

На месте происшествия работали следователи, сотрудники полиции и городской службы спасения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU