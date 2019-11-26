2019-11-26T16:21:06+03:00
Происшествия

В Туле на улице Октябрьской мужчина выпал из окна 7 этажа и разбился насмерть

ЧП произошло днем 26 ноября
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле на улице Октябрьской днем 26 ноября произошло ЧП. Около дома №77 произошла трагедия.

Жилец дома выпал с балкона 7 этажа на крышу магазина. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть, сообщает Myslo.

На месте происшествия работали следователи, сотрудники полиции и городской службы спасения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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