Пятиклассник из Тулы стал победителем международного турнира по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-26T15:43:06+03:00

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Ученик 5 класса ЦО № 58 «Поколение будущего» города Тулы Степан Гордеев стал победителем международного турнира по вольной борьбе. Он выступал в категории: юноши 2008 года рождения, в весовой категории до 43 килограммов.

Соревнования проходили в городе Арзамасе Нижегородской области. Традиционный международный турнир по вольной борьбе на призы АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» был посвящен памяти мастера спорта СССР Голышева В.Г. и заслуженного тренера РСФСР Шалагина А.А.

Гордеев Степан занимается вольной борьбой с семи лет. Он является неоднократным победителем и призером спортивных соревнований Всероссийского и международного уровней. Тренирует юного спортсмена Алексей Витальевич Лившиц, тренер ГОУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

ИСТОЧНИК KP.RU