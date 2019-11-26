В Туле представительница цыганского этноса обокрала 20-летнюю девушку
В Туле полицейские задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в краже.
Накануне на Косой Горе злоумышленница начала подошла к 20-летней девушке и убедила ее в необходимости погадать. Для этого она забрала у девушки золотые украшения и деньги на сумму 10 тысяч рублей. Получив чужое имущество, похитительница скрылась. Девушка поняла, что стала жертвой кражи и обратилась в полицию.
С помощью примет подозреваемой полицейским удалось обнаружить злоумышленницу. Неработающая 48-летняя подозреваемая призналась в содеянном, на нее завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU