Тульские мосты и путепроводы реконструируют

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-26T15:15:40+03:00

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С 1 ноября мобильные бригады осуществляют плановый осмотр тульских мостовых сооружений. Рабочие проводят обследование, составляют дефектые акты, определяют количество материалов, необходимых для проведения технически несложных работ на мостовых объектах.

В 2019 году выполнены работы по монтажу укрепляющих металло-конструкций на Баташевском мосту. В настоящее время там сохраняется реверсивное движение, проезд могут осуществлять автомобили весом до 3,5 тонн. Кроме того, объявлен аукцион на дальнейшее восстановление моста через Тулицу. Об этом сообщил на оперативном совещании заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин. Сумма реконструкции сооружения составит 15 млн рублей. Строительно-монтажные работы на объекте запланированы на 2021 год.

Также в августе текущего года заключен контракт на право выполнения работ по актуализации проектной документации на реконструкцию Демидовского моста на сумму 6,6 млн рублей. Строительно-монтажные работы по реконструкции Баташевского моста запланированы на 2021 года.

Ведется подготовка необходимой документации для размещения аукциона по разработке проектной документации на реконструкцию Московского путепровода на сумму 29,5 млн рублей. Разработка проектной документации запланирована на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU