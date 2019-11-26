2019-11-26T14:56:23+03:00
Происшествия

В тульской реке «плавал» микроавтобус

Транспортное средство находилось в водоеме несколько дней
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Фото: "Тульские известия"Фото: "Тульские известия"
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В Туле в районе Красноармейского проспекта в реке Воронке обнаружили микроавтобус. В этом месте река неглубокая, поэтому у транспортного средства не было шанса, чтобы утонуть.

Как сообщают очевидцы, красный микроавтобус простоял в воде несколько дней. К этому времени вода в реке успела замерзнуть и крепко "держала" автомобиль. Каким образом он туда попал — из-за ДТП или по другим причинам — пока не ясно. Но сегодня, 26 ноября, автобуса в речке уже не было. Видимо хозяин все-таки решил вспомнить о своем авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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