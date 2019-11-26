2019-11-26T14:34:53+03:00
Общество

В Туле обсудят вопрос о расширении границ города

Тему рассмотрят на заседании Тульской городской Думы
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В среду, 27 ноября, состоится заседание Тульской городской Думы 6-го созыва. Депутаты рассмотрят 20 вопросов среди которых землепользование и застройка города, передача муниципальных помещений и др. На заседании планируют рассмотреть такой важный вопрос как изменение городских границ. В частности, будет рассмотрено мнение населения по этому вопросу.

Докладчиком по этой теме выступит мер Тулы Ольга Слюсарева, содокладчик - Тимохина Елена Юрьевна – председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по местному самоуправлению, регламенту и межпартийному взаимодействию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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