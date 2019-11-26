В 2020 году в Туле на проспекте Ленина снесут заброшенный детский сад

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-26T12:10:42+03:00

После этого разработают документацию на строительство нового дошкольного учреждения

Изменить размер текста: A A

Накануне в Туле состоялось городское еженедельное оперативном совещание, в рамках которого глава региона рассмотрел обращения жителей.

Одна из обратившихся обозначила ряд вопросов, касающихся благоустройства. Женщина рассказала, что в одном из дворов на проспекте Ленина не убирается мусор. Рядом расположено заброшенное здание детского сада, в котором собираются подростки и незаконно проживают люди.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что с жителями проведена встреча. Прилегающую территорию к дому обслуживает УК «21 Век». На момент проведения встречи она находилась в удовлетворительном состоянии.

Также глава городской администрации отметил, что территорию бывшего детского сада в октябре огородили новым забором. Регулярно проводятся рейды, чтобы не допустить проникновения туда посторонних.

Было отмечено, что в этом районе детский сад необходим, но существующее здание для него непригодно. Его снесут до 1 марта 2020 года и одновременно приступят к разработке докумеентации на строительство нового детского сада на 100 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU