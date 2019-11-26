На трассе под Тулой мужчина на грузовике вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-26T11:35:00+03:00

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В понедельник, 25 ноября, в Плавском районе произошло ДЖТП с участием грузовика. Около 16:00 по трассе «Одоев-Плавск» 33-летний мужчина ехал за рулем грузовика «АФ-37170А». По предварительной информации, он не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Автомобиль раскидало по траве, теперь транспортное средство больше похоже на груду металлолома.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести был доставлен в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU