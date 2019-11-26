За сутки в Тульской области произошло пять пожаров
За сутки в Тульской области произошло пять пожаров, сообщает региональное спасательное ведомство.
В Ясногорском районе в селе Архангельское горело железобетонное строение. В Заокском районе в д. Щепотьево полыхало заброшенное здание.
За эти же сутки сгорели два транспортных средства. В Заокском районе в СНТ «Иван-да-Марья» горел грузопассажирский «Луаз». А Веневском районе в поселке Оленьково полыхал «Митсубиси».
Кроме того, в Туле на Новомосковском шоссе произошел пожар в строительном вагончике.
На все вызовы выезжали тульские пожарные, причины инцидентов предстоит установить специалистам. Информация о пострадавших пока не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU