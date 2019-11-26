СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-26T09:23:56+03:00

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За сутки в Тульской области произошло пять пожаров, сообщает региональное спасательное ведомство.

В Ясногорском районе в селе Архангельское горело железобетонное строение. В Заокском районе в д. Щепотьево полыхало заброшенное здание.

За эти же сутки сгорели два транспортных средства. В Заокском районе в СНТ «Иван-да-Марья» горел грузопассажирский «Луаз». А Веневском районе в поселке Оленьково полыхал «Митсубиси».

Кроме того, в Туле на Новомосковском шоссе произошел пожар в строительном вагончике.

На все вызовы выезжали тульские пожарные, причины инцидентов предстоит установить специалистам. Информация о пострадавших пока не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU