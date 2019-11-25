Туляк пойдет под суд за порчу треноги
Собственнику имущества был причинен материальный ущерб на сумму 3 790 рублей
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19-летнего жителя Суворовского района обвиняют в вандализме. 25 октября молодой человек сломал измерительный комплекс фотофиксации нарушений ПДД. Сначала он бил по нему руками и ногами, а затем комплекс упал на землю и пришел в полную негодность.
Собственнику имущества был причинен материальный ущерб на сумму 3 790 рублей.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Он добровольно возместил причиненный материальный ущерб.
Прокурор Суворовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Оно направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU