Туляк пойдет под суд за порчу треноги

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-25T17:57:23+03:00

Изменить размер текста: A A

19-летнего жителя Суворовского района обвиняют в вандализме. 25 октября молодой человек сломал измерительный комплекс фотофиксации нарушений ПДД. Сначала он бил по нему руками и ногами, а затем комплекс упал на землю и пришел в полную негодность.

Собственнику имущества был причинен материальный ущерб на сумму 3 790 рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Он добровольно возместил причиненный материальный ущерб.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU