Цифровые технологии в помощь малому и среднему бизнесу

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-25T17:47:50+03:00

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В Туле 21 ноября прошел межрегиональный пресс-тур для представителей ведущих СМИ Центра России на тему «Цифровые сервисы "Ростелекома" для развития малого и среднего бизнеса».

Журналисты из Тулы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Рязани, Калуги, Курска и Твери с интересом знакомились со спецификой работы сервисов «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Видеоаналитика», «Ростелеком экран» и «Wi-Fi радар».

Погружение журналистов началось с общей презентации сервисов в формате круглого стола, в котором участвовали представители ведущего цифрового провайдера.

Ирина Николаевна Телышева, директор по работе с корпоративными и государственными сегментами Тульского филиала ПАО «Ростелеком»: «Развитие цифровой экономики и поддержка предпринимательства — те два вектора, которые особенно важны для государства. Наша компания предоставляет огромные возможности для развития малого и среднего бизнеса, создает условия для его перехода на качественно новый уровень с помощью «умных» продуктов и цифровых сервисов, которые мы разрабатываем специально для корпоративных клиентов».

Умная реклама

«Ростелеком экраны» – это облачная платформа для создания эффективного канала коммуникаций с аудиторией и централизованного управления рекламным и информационным контентом. С ее помощью можно легко настроить умную рекламную кампанию. Почему «умную»? Потому что сервис позволяет не только транслировать ваш контент, но и проводить аналитику, таргетировать рекламу, то есть показывать различные специальные предложения в зависимости от пола и возраста конкретных клиентов, а также централизованно управлять трансляцией рекламы на всех цифровых поверхностях, вне зависимости от того, где они расположены.

Все под контролем

Контролировать в режиме онлайн все, что происходит на предприятии без огромных затрат на оборудование позволит система облачного видеонаблюдения. Для ее организации достаточно видеокамеры, локального видеорегистратора, видео из которых хранится в облаке. Доступ к видеоданным можно получить из любой точки мира, достаточно иметь смартфон с установленным приложением и подключение к интернету.

Существенно дополнить «Видеонаблюдение» поможет сервис «Видеоаналитика», позволяющий распознавать объекты и анализировать видео в соответствии с бизнес-задачами клиента. Модули сервиса могут «узнавать» лица, определять длину очереди, подсчитывать количество посетителей, контролировать присутствие сотрудников на рабочих местах, считывать номера автомобилей и многое-многое другое.

Чтобы вас услышали

Виртуальная АТС — это сочетание недорогого запуска с возможностью быстрой адаптации услуги по мере изменения задач компании.

«По сути мы просто соединяем абонентов. Но решая при этом все возможные проблемы, с которыми человек мог бы столкнуться. Не имеет значения, где вы находитесь, важно иметь доступ к интернету. Сами телефонные аппараты можно взять в рассрочку. Ваша компания может переезжать, но номер всегда будет закреплен за вами», - рассказал Александр Яснов.

Виртуальная АТС позволяет принимать 100% звонков, настраивать индивидуальное голосовое меню, распределять вызовы, сохранять записи телефонных разговоров, поддерживается на любых устройствах.

В ходе пресс-тура представители СМИ на практике познакомились с тем, как работают новые цифровые сервисы ведущего цифрового провайдера. Многие из них уже реализованы в Туле на Казанской набережной и вблизи туристско-информационного центра на улице Советская.

На базе сервиса «Ростелеком экран» работает онлайн-дверь, которая в режиме реального времени объединяет пассажиров станции метро «Тульская» в Москве и посетителей Казанской набережной в Туле. Онлайн-дверь — это цифровые видеопанели, заглянув в них из метрополитена, можно наблюдать за насыщенной жизнью исторического центра Тулы, а подойдя к такой же двери в Туле — увидеть пассажиров столичного метро. Это первый проект такого рода, реализованный в России.

Еще один пример работы сервиса - сенсорный киоск туристической навигации со встроенными динамиками и подсветкой. Он позволяет пользователям построить индивидуальный маршрут, узнать о достопримечательностях региона, найти данные о гостиницах, ознакомиться афишей мероприятий.

За безопасность туляков и гостей города «отвечает» сервис «Видеоаналитика». Казанская набережная оборудована 96 камерами от «Ростелекома». Датчики камер настроены на распознавание оставленных вещей, скоплений людей, задымлений и драк. Изображение с них транслируется на пульт охраны, УВД по городу Туле и Единую городскую службу спасения, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сервис «Видеоналитика» просигнализирует об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU