В Туле отремонтируют кровлю детского сада на ул. Немцова

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-25T17:52:25+03:00

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Туляки пожаловались на неудовлетворительное состояние детской площадки, необходимость проведения косметического ремонта фасада здания и внутренних помещений детского сада на ул. Немцова, 3.

Коллективное обращение было озвучено на еженедельном городском оперативном совещании. Было отмечено, что с дорожной картой по ремонту детского сада родителей уже знакомили. В следующем году в учреждении, в том числе, отремонтируют кровлю.

Глава администрации Дмитрий Миляев дал поручение после того как, будет сформирован план по проведению ремонтных работ в 2020 году в подведомственных образовательных учреждениях, всем руководителям детских садов провести встречи с родительскими комитетами, чтобы эту информацию до них донести.

ИСТОЧНИК KP.RU