За выходные на тульских дорогах поймали 29 пьяных водителей
29 водителей попали в поле зрения сотрудников ГИБДД 22, 23 и 24 ноября. Все они находились пьяными за рулем.
20 человек привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», 7 - отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Еще 2 водителя уже ранее привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания для каждого из водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU