За выходные на тульских дорогах поймали 29 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-25T17:10:18+03:00

По всем указанным фактам были составлены административные материалы

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29 водителей попали в поле зрения сотрудников ГИБДД 22, 23 и 24 ноября. Все они находились пьяными за рулем.

20 человек привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», 7 - отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Еще 2 водителя уже ранее привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания для каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU