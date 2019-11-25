Пьяный туляк устроил дебош в ресторане и грозил расправой росгвардейцам

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-25T16:53:46+03:00

Его передали в руки следственно-оперативной группы

Изменить размер текста: A A

Пьяный посетитель устроил дебош в ресторане «Аида». После этого на пульт дежурного вневедомственной охраны по городу поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации.

Прибывшие сотрудники Росгвардии установили подробности произошедшего. Мужчина вел себя вызывающе, матерился в адрес посетителей и правоохранителей.

На требования росгвардейцев успокоиться не реагировал, угрожал им расправой.

Сотрудники ведомства задержали нарушителя и сковали его в наручники. 41-летнего местного жителя передали прибывшей следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU