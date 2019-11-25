Пьяный туляк устроил дебош в ресторане и грозил расправой росгвардейцам
Пьяный посетитель устроил дебош в ресторане «Аида». После этого на пульт дежурного вневедомственной охраны по городу поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации.
Прибывшие сотрудники Росгвардии установили подробности произошедшего. Мужчина вел себя вызывающе, матерился в адрес посетителей и правоохранителей.
На требования росгвардейцев успокоиться не реагировал, угрожал им расправой.
Сотрудники ведомства задержали нарушителя и сковали его в наручники. 41-летнего местного жителя передали прибывшей следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU