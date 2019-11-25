В Тульской области разработают новую программу развития здравоохранения
В основу управленческих решений лягут собственный опыт и лучшие практики других регионов
Фото: Министерство здравоохранения Тульской области
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25 ноября в атриуме Тульского кремля на стратегической сессии обсудили модернизацию первичного медицинского звена. На мероприятии присутствовали представители регионального минздрава и руководители учреждений здравоохранения области.
Также в этот день прошел тренинг по реализации управленческих решений. Его провел бизнес-тренер, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Президенте РФ Владимир Соловьев.
Итогом стратегической сессии станут новые подходы к развитию системы здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU