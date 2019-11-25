В Тульской области разработают новую программу развития здравоохранения

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-25T16:40:21+03:00

В основу управленческих решений лягут собственный опыт и лучшие практики других регионов

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25 ноября в атриуме Тульского кремля на стратегической сессии обсудили модернизацию первичного медицинского звена. На мероприятии присутствовали представители регионального минздрава и руководители учреждений здравоохранения области.

Также в этот день прошел тренинг по реализации управленческих решений. Его провел бизнес-тренер, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Президенте РФ Владимир Соловьев.

Итогом стратегической сессии станут новые подходы к развитию системы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU