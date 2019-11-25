В Туле на проспекте Ленина «Лексус» и троллейбус не поделили дорогу
В аварии обошлось без пострадавших
Фото: Архив "КП"
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25 ноября в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием иномарки и троллейбуса. Авария случилась на пересечении проспекта и ул. Гоголевской.
Преположительно, автомобиль «Лексус» намеревался продолжить движение в сторону поворота, как в этот момент произошло касательное столкновение с троллейбусом.
В результате ДТП никто не пострадал. Происшествие повлекло за собой огромную пробку.
ИСТОЧНИК KP.RU