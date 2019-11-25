В Туле на проспекте Ленина «Лексус» и троллейбус не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-25T16:06:19+03:00

В аварии обошлось без пострадавших

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25 ноября в Туле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием иномарки и троллейбуса. Авария случилась на пересечении проспекта и ул. Гоголевской.

Преположительно, автомобиль «Лексус» намеревался продолжить движение в сторону поворота, как в этот момент произошло касательное столкновение с троллейбусом.

В результате ДТП никто не пострадал. Происшествие повлекло за собой огромную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU