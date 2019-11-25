В Тульской области в ДТП пострадали 12-летняя и 15-летняя девочки

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-25T15:41:14+03:00

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24 ноября в 14.00 на 35 км дороги «Тула – Белев» Дубенского района произошло ДТП. 27-летний молодой человек на автомобиле «Mitsubishi ASX» столкнулся с «Peugeot 206» под управлением 39-летнего мужчины.

По предварительным данным, водитель при движении по второстепенной дороге, не уступил дорогу машине, приближающейся по главной.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Peugeot 206», 12-летняя и 15-летняя девочки. В момент ДТП они были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU