В Тульской области не поделили дорогу «ВАЗ» и «CHERY»
В результате аварии пострадали оба водителя
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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22 ноября в 12.50 на перекрестке улиц Советская/Ленина в Белеве произошло ДТП. 28-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-21102» столкнулся с автомобилем «CHERY» под управлением 25-летней девушки. Затем наехал на железобетонную плиту.
По предварительной информации, он не выполнил требования дорожного знака «Уступите дорогу». В результате ДТП пострадали оба водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU