В Тульской области не поделили дорогу «ВАЗ» и «CHERY»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-25T15:13:57+03:00

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22 ноября в 12.50 на перекрестке улиц Советская/Ленина в Белеве произошло ДТП. 28-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-21102» столкнулся с автомобилем «CHERY» под управлением 25-летней девушки. Затем наехал на железобетонную плиту.

По предварительной информации, он не выполнил требования дорожного знака «Уступите дорогу». В результате ДТП пострадали оба водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU