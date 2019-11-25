Во дворе тульского Дома правительства построят Региональный центр управления

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-25T13:08:03+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже писала о том, что на V Межведомственной научно-практической конференции Министерства обороны РФ «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации», губернатор Алексей Дюмин, на стенде Тульской области, представил Сергею Шойгу проект Регионального центра управления.

И вот стали известны подробности по его строительству.

Центр планируют разместить во внутреннем дворе тульского «Белого дома». Это будет 4-этажное здание, в котором разместится главный региональный информационный центр управления, который в режиме онлайн будет получать информацию по различным отраслям и будет являться частью соответствующей федеральной сети.

Напомним, что за эту разработку Тульская область получила Кубок за достижение наивысших результатов в организации ведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны России в 2019 году, а Алексей Дюмин был награждён медалью «За вклад в укрепление обороны России».

ИСТОЧНИК KP.RU