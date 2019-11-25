До 25 декабря все подземные переходы в Туле оборудуют электроподъемниками

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-25T14:01:02+03:00

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В Туле до 25 декабря все подземные переходы оборудуют электроподъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорили на городском совещании в администрации.

Подъемники необходимы для создания на объектах доступной среды. Уже смонтирован на переходе под улицей Советской в районе Мосина. Всего же они будут установлены на 4 объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU