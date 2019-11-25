Тульская команда КВН заняла второе место в финале Юго-Западной лиги КВН
Туячки уступили команде "G-Drive" всего на 1 балл
Фото: Юго-Западная лига МС КВН l ЮЗЛ
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Команда "Рожала, знаю!" получила путевку на фестиваль "КВН" в Сочи. Тулячки заняли второе место в финале Юго-Западной лиги КВН. Игра прошла в Курске.
Туячки уступили команде "G-Drive" всего на 1 балл, заняв почетное призовое место.
Отметим, что команда образовалась в начале 2017 года. Это сборная матерей Тульской области. В числе их заслуг награды различных уровней.
ИСТОЧНИК KP.RU