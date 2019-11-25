Тульская команда КВН заняла второе место в финале Юго-Западной лиги КВН

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-25T12:53:01+03:00

Туячки уступили команде "G-Drive" всего на 1 балл

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Команда "Рожала, знаю!" получила путевку на фестиваль "КВН" в Сочи. Тулячки заняли второе место в финале Юго-Западной лиги КВН. Игра прошла в Курске.

Туячки уступили команде "G-Drive" всего на 1 балл, заняв почетное призовое место.

Отметим, что команда образовалась в начале 2017 года. Это сборная матерей Тульской области. В числе их заслуг награды различных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU