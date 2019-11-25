2019-11-25T12:44:22+03:00
Общество

Кибер-мошенничество в Туле: есть займ - оплати, нет кредита - возьми

Звонившие на мобильные телефоны владели полной информацией о потенциальной жертве
Дмитрий ОРЛОВ
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В последние несколько дней, тулякам, на мобильные телефоны, стали поступать странные звонки. На другой стороне связи, некие люди, представляясь сотрудниками микрофинансовых организаций, требовали немедленно погасить мнимые задолженности. Причём радикально немедленно — в течении часа. Стоит отметить, что у адресатов этих звонков, действительно имелись микрозаймы. И именно в тех организациях, наименованиями которых прикрывались звонившие. Однако, что примечательно, задолженностей и просрочек не было.

Если со звонившими отказывались разговаривать, то они начинали трезвонить родственникам и друзьям заёмщиков, по телефонам, которые были указаны в качестве дополнительных при оформлении кредита. И ещё один интересный момент — при малейшем упоминании полиции и других правоохранительных органов, псевдо-сотрудники МФО резко охладевали к разговору и отключались.

Но если у вас нет займа, это ещё не повод расслабляться. Так же были зафиксированы звонки от людей, представлявшихся сотрудниками федеральных банков. Он предлагали оформить кредит, по якобы оставленной заявке на сайте банка. На удивлённые вопросы, лже-банкиры предлагали всё поправить — надо только сообщить паспортные данные и номер карты. Опять же, при упоминании полиции, телефонная финансовая деятельность, со стороны звонивших, резко сворачивалась.

Будьте бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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