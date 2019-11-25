2019-11-25T12:31:51+03:00
Общество

Мошенник списал с карты жительницы Тульской области более 150 тысяч рублей

Женщина предоставила звонившему всю информацию о своей карте
Мария ВЛАСОВА
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Жительница Новомосковска лишилась 153 тысяч рублей. Женщина обнаружила пропажу после разговора с телефонным мошенником.

Звонивший представился работником банка. Он попросил предоставить ему реквизиты банковской карты. Якобы так он поможет ее обезопасить от несанкционированного списывания денег со счета. 46-летняя женщина поверила сказанному, не посоветовалась с родственниками, не обратила внимание на важность неразглашения сведений о карте, и предоставила звонившему всю информацию.

Поняв, что произошло, обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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