Мошенник списал с карты жительницы Тульской области более 150 тысяч рублей
Жительница Новомосковска лишилась 153 тысяч рублей. Женщина обнаружила пропажу после разговора с телефонным мошенником.
Звонивший представился работником банка. Он попросил предоставить ему реквизиты банковской карты. Якобы так он поможет ее обезопасить от несанкционированного списывания денег со счета. 46-летняя женщина поверила сказанному, не посоветовалась с родственниками, не обратила внимание на важность неразглашения сведений о карте, и предоставила звонившему всю информацию.
Поняв, что произошло, обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU