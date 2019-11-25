2019-11-25T12:23:18+03:00
Общество

Туляки смогу приобрести официально «красивые» номера для своих авто

Разброс цен: от 2 тыс. до 2 млн. рублей
Дмитрий ОРЛОВ
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Как сообщается, скоро должны вступить соответствующие поправки в законодательство. Если ранее это можно было сделать или по-блату или благодаря «вознаграждению», то теперь всё пойдёт «через кассу». В интернете уже стали появляться первые предложения.

Самый бюджетный лот — 2 тыс. руб. Но тут, в комбинации букв и цифр, ничего примечательного. А вот что-то более-менее интересное начинается от 25 тыс. руб. За эту сумму можно «украсить» своё авто «К 200 МС 71». Далее от 60 тыс руб. - «* 333 ** 71». А вот на «* 555 ** 71», «* 666 ** 71» и «* 777 ** 71» - ценник начинается от 100 тыс. руб., в зависимости от комбинации букв.

По буквам, кстати, отдельные предложения, начиная от 15 тыс. руб.

Самые дороги экземпляры, на данный момент - «М 555 ММ 71» - 1 млн. 700 тыс. руб. и «А 777 АА 71» 2 млн. руб.

В общем, регистрационный знак может стоить дороже своего автомобиля в несколько раз. Удивительно, но факт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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