Туляки победили в международном баскетбольном матче

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-25T11:53:06+03:00

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Большой баскетбол, по которому так соскучились туляки, вернулся в Оружейную столицу.

23 ноября, на паркете УСК «Новое поколение», в схватке сошлись властелины мяча из тульского БК «Арсенал» и лидер Чемпионата Армении по баскетболу - БК «Арагац». Туляки победили со счетом 94:93. Самым результативным игроком стал Андрей Малышев из «Арсенала» (26 очков, 7 перехватов, 2 результативных паса).

Свою следующую игру в Евразийской баскетбольной лиге БК «Арсенал» проведет во вторник, 26-го ноября. Матч состоится так же в УСК «Новое поколение» и так же с лидером Чемпионата Армении по баскетболу — клубом «Урарту». Начало в 19:00, вход свободный.

Кстати, в Евразийский баскетбольной лиге выступает и клуб из города-побратима Тулы — Могилева: «Борисфен Могилев». 25 ноября он одержал победу над будущим соперником туляков, БК «Урарту», со счётом 89:82.

Евразийская лига по баскетболу – первое официальное соревнование, проводимое между командами, представляющими страны ЕАЭС. Особенность лиги состоит в том, что игроки – граждане стран ЕАЭС – не являются легионерами в любой из команд лиги. Целью турнира является создание площадки для развития баскетбола в странах-участницах.

ИСТОЧНИК KP.RU