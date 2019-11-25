2019-11-25T11:53:06+03:00
Спорт

Туляки победили в международном баскетбольном матче

В Туле состоялась игра Евразийской баскетбольной лиги
Дмитрий ОРЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Большой баскетбол, по которому так соскучились туляки, вернулся в Оружейную столицу.

23 ноября, на паркете УСК «Новое поколение», в схватке сошлись властелины мяча из тульского БК «Арсенал» и лидер Чемпионата Армении по баскетболу - БК «Арагац». Туляки победили со счетом 94:93. Самым результативным игроком стал Андрей Малышев из «Арсенала» (26 очков, 7 перехватов, 2 результативных паса).

Свою следующую игру в Евразийской баскетбольной лиге БК «Арсенал» проведет во вторник, 26-го ноября. Матч состоится так же в УСК «Новое поколение» и так же с лидером Чемпионата Армении по баскетболу — клубом «Урарту». Начало в 19:00, вход свободный.

Кстати, в Евразийский баскетбольной лиге выступает и клуб из города-побратима ТулыМогилева: «Борисфен Могилев». 25 ноября он одержал победу над будущим соперником туляков, БК «Урарту», со счётом 89:82.

Евразийская лига по баскетболу – первое официальное соревнование, проводимое между командами, представляющими страны ЕАЭС. Особенность лиги состоит в том, что игроки – граждане стран ЕАЭС – не являются легионерами в любой из команд лиги. Целью турнира является создание площадки для развития баскетбола в странах-участницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на проспекте Ленина «Лексус» и троллейбус не поделили дорогу
В Тульской области в ДТП пострадали 12-летняя и 15-летняя девочки
В Тульской области «Toyota» вылетела в кювет
В Тульской области не поделили дорогу «ВАЗ» и «CHERY»
Во дворе тульского Дома правительства построят Региональный центр управления
До 25 декабря все подземные переходы в Туле оборудуют электроподъемниками
Тульская команда КВН заняла второе место в финале Юго-Западной лиги КВН
Кибер-мошенничество в Туле: есть займ - оплати, нет кредита - возьми
Мошенник списал с карты жительницы Тульской области более 150 тысяч рублей
Туляки смогу приобрести официально «красивые» номера для своих авто
За сутки в Тульской области сгорели шесть домов и баня
В Тульской области грабитель ударил женщину и выхватил сумку
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
В Туле болельщик из черного списка пытался пройти на матч «Арсенал»-»Краснодар»
Зима близко: как в Туле ведутся работы по благоустройству в преддверии холодов