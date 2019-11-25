В Тульской области грабитель ударил женщину и выхватил сумку

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-25T11:34:51+03:00

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В Новомосковске ранним воскресным утром грабитель напал на 37-летнюю женщину на улице. Он ударил ее, а затем выхватил сумку и скрылся. Общий ущерб составил свыше 6 тысяч рублей.

На розыск преступника по имевшимся приметам были ориентированы все наряды полиции, дежурившие на улицах Новомосковска. Задержали грабителя сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся неподалеку от места происшествия. Они проверяли дворы, скверы и лесопосадки.

В результате проделанной работы сотрудники полиции увидели мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. Версия о его причастности к грабежу подтвердилась. 25-летнего безработного мужчину доставили в отдел МВД для разбирательства.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU