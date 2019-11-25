В Тульской области грабитель ударил женщину и выхватил сумку
В Новомосковске ранним воскресным утром грабитель напал на 37-летнюю женщину на улице. Он ударил ее, а затем выхватил сумку и скрылся. Общий ущерб составил свыше 6 тысяч рублей.
На розыск преступника по имевшимся приметам были ориентированы все наряды полиции, дежурившие на улицах Новомосковска. Задержали грабителя сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся неподалеку от места происшествия. Они проверяли дворы, скверы и лесопосадки.
В результате проделанной работы сотрудники полиции увидели мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. Версия о его причастности к грабежу подтвердилась. 25-летнего безработного мужчину доставили в отдел МВД для разбирательства.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU