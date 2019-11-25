В Туле болельщик из черного списка пытался пройти на матч «Арсенал»-»Краснодар»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-25T10:50:36+03:00

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Полицейские выявили посетителя стадиона, в отношении которого действовал запрет на посещение официальных спортивных матчей. Болельщика вычислили с помощью системы видеоидентификации. На 24-летнего мужчину составили административный протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и безопасность при проведении матча. Полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU