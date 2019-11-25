В Туле лыжероллерную трассу им. В.П. Веденина начали засыпать снегом
Обледеневшие горки уже обкатывают малыши с родителями
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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В Туле лыжероллерную трассу им. В.П. Веденина начали засыпать искусственным снегом. На территории работает снегомет.
Уже "выросли" настоящие сугробы. Совсем скоро трассу смогут опробовать спортсмены. Пока обкатывают обледеневшие горки малыши с родителями.
Напомним, что открытие спортивного лыжероллерного центра «Веденино» состоялось 13 октября. Спортивный объект, который может принимать соревнования высочайшего уровня, здесь возвели за год.
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU