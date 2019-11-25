В Туле лыжероллерную трассу им. В.П. Веденина начали засыпать снегом

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-25T10:35:56+03:00

Обледеневшие горки уже обкатывают малыши с родителями

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В Туле лыжероллерную трассу им. В.П. Веденина начали засыпать искусственным снегом. На территории работает снегомет.

Уже "выросли" настоящие сугробы. Совсем скоро трассу смогут опробовать спортсмены. Пока обкатывают обледеневшие горки малыши с родителями.

Напомним, что открытие спортивного лыжероллерного центра «Веденино» состоялось 13 октября. Спортивный объект, который может принимать соревнования высочайшего уровня, здесь возвели за год.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU