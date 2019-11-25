В тульской деревне Шевелевка открыли ФАП

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-25T09:28:34+03:00

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В деревне Шевелевка Щекинского района открыли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Его установили в шаговой доступности как со стороны поселка, так и со стороны старой деревни, вблизи детского сада. Ранее такое пожелание высказали местные жители. Кроме того, было учтено расстояние до ближайшей поликлиники

В районе также организована работа передвижных медицинских диагностических комплексов. 5 декабря состоится первый выезд врачебно-сестринской бригады в Шевелевку.

ИСТОЧНИК KP.RU