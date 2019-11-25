2019-11-25T09:08:59+03:00
Общество

Погода в Туле: 25 ноября, понедельник

Морозное и бодрящее начало недели
Дмитрий ОРЛОВ
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Погода в Туле: 25 ноября, понедельникПогода в Туле: 25 ноября, понедельникФото: Дмитрий ОРЛОВ
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Утро, 25 ноября, в Туле, выдалось прохладным, -9 С (ощущается как -11 С). Ночью же, столбики термометров опускались и до -14 С. Но, к этому нам уже не привыкать — пришедшее в Тульскую область, на прошедшей неделе, ледяное дыхание, бодрит и бодрит. В целом же, в подельник, 25-го, ожидаются: переменная облачность, но преимущественно солнечно и без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха «за бортом» поднимется после полудня до -2 С. Вечером снова начнём холодать, ожидается до -10 С. Так же - атмосферное давление 750-755 мм рт. ст., дальность видимости — 7 км. Магнитных бурь не ожидается - обстановка без возмущений. Радиационный фон так же в пределах естественного – 10…13 мкр/час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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