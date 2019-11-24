В Тульской области отремонтировали Болоховский ФОК
На благоустройство потратили 12 млн рублей
Изменить размер текста:
В Киреевском районе отремонтировали Болоховский ФОК. В спортивное сооружение также завезли спортивное оборудование. Сейчас комплекс среди местных жителей пользуется большой популярностью. Здесь работают восемь секций.
На благоустройство ФОКа потратили 12 млн рублей. В 2020 году планируется сделать около сооружения беговую дорожку и оборудовать поблизости площадку для Workout.
ИСТОЧНИК KP.RU