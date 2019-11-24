В Тульской области отремонтировали Болоховский ФОК

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-24T18:43:29+03:00

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В Киреевском районе отремонтировали Болоховский ФОК. В спортивное сооружение также завезли спортивное оборудование. Сейчас комплекс среди местных жителей пользуется большой популярностью. Здесь работают восемь секций.

На благоустройство ФОКа потратили 12 млн рублей. В 2020 году планируется сделать около сооружения беговую дорожку и оборудовать поблизости площадку для Workout.

ИСТОЧНИК KP.RU