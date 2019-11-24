2019-11-24T18:13:22+03:00
Общество

На жителя Тульской области возбудили уголовку за неуплату алиментов

За мужчиной числится долг в размере более 248 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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36-летний житель Суворова накопил задолженность по алиментным платежам на содержание 10-летнего и 5-летнего сыновей.

За уклонение от выплаты алиментов по инициативе судебного пристава - исполнителя его привлекли к административной ответственности. Ему назначили 60 часов обязательных работ.

Однако к выплате задолженности по алиментам в размере более 248 тысяч рублей мужчина так и не приступил, также при отсутствии уважительных причин не принял мер по трудоустройству.

Судебные приставы Суворовского и Белевского районов Тульской области в отношении горе-отца возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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