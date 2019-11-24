Молодежка тульского «Арсенала» сыграла вничью со сверстниками из «Краснодара»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-24T17:12:46+03:00

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24 ноября молодежный «Арсенал» из Тулы сыграл вничью со сверстниками из «Краснодара».

Начало матча выдалось очень энергичным. На 6 минуте Манелов, находясь слева в штрафной, ударом в дальний угол открыл счет.

Мусаев пытался сравнить результат, но промахнулся после удобного навеса Хабибова.

Арсенальцы добились своего на 59 минуте. Оружейникам удалась красивая комбинация, Куль как на блюдечке выложил мяч Петровскому, а тот неотразимо пробил в створ – 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU