В Тульской области завершается реставрация Макариевского храма

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-24T19:35:31+03:00

А также благоустройство территории мужского монастыря

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На территории Свято-Введенского Макариевского Жабынского мужского монастыря в Белеве завершают реставрацию храма Макария Жабынского, благоустройство купели и святого источника.

Разрушенные элементы цоколя и фигурные элементы фасада в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня, который добывается только в городе Коврове. Большая часть работ выполнялась реставраторами вручную.

Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Семь главков изготовлены в Краснодаре из нержавеющей стали, покрыты нитритом титана. Установлена винтовая лестница на хоры храма.

На территории монастыря проведены ландшафтные работы, уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения. Завершены электромонтажные работы, смонтированы новые опоры освещения.

Над источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтирована купель и часовня. Облагорожен старинный 600-летний дуб, под которым, согласно монастырскому преданию, преподобный Макарий Жабынский спас раненого недруга, с чем и связана история чудодейственного источника.

На шоссе Тула-Белев у поворота на монастырь установлена часовня с иконой Преподобного Макария Жабынского.

ИСТОЧНИК KP.RU