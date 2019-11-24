2019-11-24T19:35:31+03:00
Общество

В Тульской области завершается реставрация Макариевского храма

А также благоустройство территории мужского монастыря
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

На территории Свято-Введенского Макариевского Жабынского мужского монастыря в Белеве завершают реставрацию храма Макария Жабынского, благоустройство купели и святого источника.

Разрушенные элементы цоколя и фигурные элементы фасада в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня, который добывается только в городе Коврове. Большая часть работ выполнялась реставраторами вручную.

Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Семь главков изготовлены в Краснодаре из нержавеющей стали, покрыты нитритом титана. Установлена винтовая лестница на хоры храма.

На территории монастыря проведены ландшафтные работы, уложена тротуарная плитка, восстановлена система водоотведения. Завершены электромонтажные работы, смонтированы новые опоры освещения.

Над источником и колодцем установлены ротонды, а при входе появился новый павильон со святой водой. Отремонтирована купель и часовня. Облагорожен старинный 600-летний дуб, под которым, согласно монастырскому преданию, преподобный Макарий Жабынский спас раненого недруга, с чем и связана история чудодейственного источника.

На шоссе Тула-Белев у поворота на монастырь установлена часовня с иконой Преподобного Макария Жабынского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
25 ноября тульская деревня Погромное останется без воды
В Тульской области отремонтировали Болоховский ФОК
На жителя Тульской области возбудили уголовку за неуплату алиментов
Молодежка тульского «Арсенала» сыграла вничью со сверстниками из «Краснодара»
В Тульской области сгорела квартира: есть пострадавшие
Погода в Туле 24 ноября: переменная облачность и - 7 градусов
Дежурные по Туле: 24 ноября за порядком следит Александр Корнеичев
За сутки мошенники выманили у пяти жителей Тульской области почти 370 тысяч рублей
У жителя Тульской области нашли почти четыре кг конопли
В Туле расчистили еще 30 метров русла реки Рогожни
Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в Турции
Туляков научат витражной росписи
Родственников солдата из Тульской области просят откликнуться поисковики из Краснодарского края