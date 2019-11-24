В Тульской области сгорела квартира: есть пострадавшие
24 ноября в Алексине на ул. Дубравной загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:43.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 7 минут пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 8 минут.
В результате происшествия пострадали люди, комната выгорела полностью, закоптились стены коридора. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU