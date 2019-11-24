2019-11-24T12:29:03+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорела квартира: есть пострадавшие

Причина пожара устанавливается
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24 ноября в Алексине на ул. Дубравной загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:43.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 7 минут пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 8 минут.

В результате происшествия пострадали люди, комната выгорела полностью, закоптились стены коридора. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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