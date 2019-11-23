2019-11-23T18:43:45+03:00
Происшествия

За сутки мошенники выманили у пяти жителей Тульской области почти 370 тысяч рублей

Мошенники под различными предлогами выяснили у своих жертв данные о банковских картах
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки пять жителей региона лишились своих сбережений. Мошенники под различными предлогами выяснили у своих жертв данные о банковских картах, а затем похитили с них деньги. В общей сложности они похитили почти 370 тысяч рублей.

УМВД России по Тульской области ещё раз напоминает тулякам о фактах телефонного мошенничества. Сотрудники полиции обращают внимание на то, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт у населения. И тем более такое невозможно при телефонном разговоре. Только звонок на горячую линию банка или обращение в банковское отделение является гарантией защиты от действий мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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