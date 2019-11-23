У жителя Тульской области нашли почти четыре кг конопли

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-23T17:44:53+03:00

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В Богородицке у мужчины сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков нашли 3 кг 670 г конопли. Он хранил части растения в сарае, расположенном на приусадебном участке, принадлежащем 33-летнему безработному и ранее судимому жителю микрорайона Суходольский.

Проведённым полицейским экспертом-криминалистом исследованием было установлено, что растение содержит тетрагидроканнабинол.

Сейчас в полиции в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему грозит наказание за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU