У жителя Тульской области нашли почти четыре кг конопли
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: УМВД России по Тульской области
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В Богородицке у мужчины сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков нашли 3 кг 670 г конопли. Он хранил части растения в сарае, расположенном на приусадебном участке, принадлежащем 33-летнему безработному и ранее судимому жителю микрорайона Суходольский.
Проведённым полицейским экспертом-криминалистом исследованием было установлено, что растение содержит тетрагидроканнабинол.
Сейчас в полиции в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему грозит наказание за незаконный оборот наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU