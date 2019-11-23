В Туле расчистили еще 30 метров русла реки Рогожни
Работы на этой территории провели уже в 8 раз
Фото: Администрация Тулы
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В Туле расчистили еще 30 метров русла реки Рогожни. 23 ноября сотрудники главного управления администрации города по Центральному терокругу и специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ приводили в порядок территорию, прилегающую к ледовому дворцу.
Работы на этой территории провели уже в 8 раз. Было вывезено 60 кубометров мусора и веток.
В мероприятии задействованы 15 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU