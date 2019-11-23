СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-23T16:12:58+03:00

Работы на этой территории провели уже в 8 раз

Изменить размер текста: A A

В Туле расчистили еще 30 метров русла реки Рогожни. 23 ноября сотрудники главного управления администрации города по Центральному терокругу и специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ приводили в порядок территорию, прилегающую к ледовому дворцу.

Работы на этой территории провели уже в 8 раз. Было вывезено 60 кубометров мусора и веток.

В мероприятии задействованы 15 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU