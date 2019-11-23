Туляков научат витражной росписи

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-23T08:50:10+03:00

Над созданием поделки участники мероприятия будут работать при помощи специальных красок

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23 ноября в 17:00 в музее «Тульские древности» состоится мастер-класс Екатерины Зерновой «Витражная роспись».

На занятии в мастерской музея посетители узнают историю этого вида декоративного искусства. Также при помощи специальных красок смогут создать поделку, декор которой будет очень близок витражу.

Возрастные рекомендации – 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU