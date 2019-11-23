Родственников солдата из Тульской области просят откликнуться поисковики из Краснодарского края

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-23T08:41:29+03:00

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Туляков просят помочь найти родственников Николая Михайловича Жигалина. Он родился в 1918 году в селе Спасское Епифановского района. Отец: Жигалин М. Воинское звание: старший сержант. Наименование части: ВВС ЧФ ВСР 2 АЭ. Национальность: русский. Социальное положение: рабочий. Убит 7 мая 1942 года.

По словам поисковиков из Краснодарского края, 6-7 мая 1942 года в станице Васюринской потерпел крушение самолет. Среди членов экипажа был старший сержант Николай Жигалин.

Сначала погибших захоронили на гражданском кладбище. В 1985 году останки членов экипажа перенесли в братскую могилу в центре станицы.

На долгие годы информация о погибших пропала. В станице никто не помнил о падении самолета. Поисковики узнали об этом в сентябре 2019 года. Им удалось установить фамилии погибших, место крушения самолета ДБ-3ф, части двигателя с номером.

Родственников солдата поисковики просят обращаться по телефону: +7 (905) 626-87-79 (Сергей Никонов).

ИСТОЧНИК KP.RU